高雄》NGOs環境會議 環團催生馬頭山國家自然公園

30多個公民團體集結聲援馬頭山面臨種種不當開發及廢棄物污染破壞，疾呼成立「馬頭山國家自然公園」。（記者蘇福男攝）

2025/03/21 05:30

國家自然公園管理處︰公有地僅700公頃不符門檻 尋求共識中

〔記者蘇福男／高雄報導〕「全國NGOs環境會議」昨天在高雄旗山、內門、田寮三區交界的馬頭山登場，卅多個公民團體集結聲援馬頭山面臨不當開發及廢棄物破壞，疾呼成立「馬頭山國家自然公園」。

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控訴不當開發及廢棄物 破壞馬頭山

國家自然公園管理處長張登文表示，馬頭山基地約一三○○公頃，若僅劃入公有地面積只有七百公頃，無法符合一千公頃設置門檻，要成立國家自然公園必須達到在地資源豐富、民意支持及相關機關配合三大要件，還在努力取得共識中。

由多個環團組成的「全國NGOs環境會議」，昨起在馬頭山舉行兩天，公民團體、學者專家及在地民眾二百多人參與，農業部、國家自然公園管理處、公路局和高市府農業局等公部門也派員與會。

環團︰等同保護大高雄飲用水源

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，馬頭山十年前的事業廢棄物掩埋場開發案，環評書竟造假被戳破，馬頭山是大高雄百萬以上人口的飲用水源，保護馬頭山就是保護大高雄飲用水源安全；今年全國NGOs環境會議團體將決議，要求盡速成立馬頭山國家自然公園，以遏止廢棄物違法丟棄。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏感慨指出，十幾年來馬頭山面臨各種開發計畫的環境破壞，其中「馬頭山信鼎五十五公頃毀山滅林種光電」，是今年三大迫切環境議題之首；日前馬頭山被偷埋大量廢棄物，必須投入一億元以上清運，七名嫌犯卻僅以五至八萬元交保，令居民情何以堪。

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