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    首頁　>　生活

    玉山南二段山屋 擴炊煮區、升級廁所

    玉山園區南二段塔芬谷山屋，透過延伸屋簷擴增炊煮區，增加門廳空間、改善動線，也可避免炊煮造成火災。（玉管處提供）

    玉山園區南二段塔芬谷山屋，透過延伸屋簷擴增炊煮區，增加門廳空間、改善動線，也可避免炊煮造成火災。（玉管處提供）

    2025/03/20 05:30

    玉管處整修 改善動線 將排遺「乾濕分離」降低臭味

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區南二段長程路線，過去轆轆谷、塔芬谷山屋因炊煮區狹小，容易阻擋進出動線，生態廁所則因「廁」味影響使用體驗，玉山國家公園管理處﹙簡稱玉管處﹚為此花費二千三百多萬元整修改善，除了延伸屋簷擴增炊煮區，也升級廁所至二．○版，透過排遺「乾濕分離」降低臭味，盼讓山友使用時不需掩鼻忍耐。

    擴大室內範圍 增加桌椅

    玉管處表示，南二段山屋為無現場人員管理的「避難型」山屋，其中轆轆谷、塔芬谷山屋因無獨立炊煮空間，每當下雨山友只能擠在門廳前炊煮，不僅影響進出，也造成屋內氣味不佳，甚至可能引起火災。

    該處為此將山屋既有屋簷向外延伸，創造更大炊煮區，並拆除部分床板，擴大室內門廳範圍，設置桌椅增加交誼空間，解決山屋炊煮及內部雜亂情況。

    玉管處也說，以往山屋廁所都較為簡易，在山林開放後無法負荷大量山友，以致山林「野放」，以及遍地衛生紙「白花」現象為人詬病。

    藉分解通風除「廁」味

    此次也一併升級轆轆谷、塔芬谷乾式生態廁所至「二．○」，除了優化空間避免侷促，還加大儲存槽、改變排遺儲存方式，透過鋪設碎石層過濾，將排泄物「乾濕分離」，尿液可由土壤吸收，糞便則可覆蓋木屑進行分解，並加強通風消除「廁」味，山友已不再需要自行轉動攪拌排遺。

    玉管處指出，轆轆谷、塔芬谷山屋及廁所，分別花費一千四百多萬、九百多萬元進行改善，並運用直升機吊掛建材，才能從去年十一月施工至今年二月中完成並開放使用，呼籲山友共同維護高山公共設施。

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