7億購地 南投轉運站盼明年底興建

南投縣府以近七億元的舊台汽土地將作為南投轉運站用地，在招商前將先設一八○個臨時停車格。（南投縣府提供）

2025/03/20 05:30

縣府買下舊台汽南投站空地 擬採BOT 建地下停車場及地上5層大樓

〔記者陳鳳麗／南投報導〕位在南投市中心的舊台汽客運土地，南投縣府砸近七億元購地完成，擬以BOT方式興建地下停車場及地上五層的轉運站大樓，擬明年下半年招商，明年底動工興建，二○二九年底完工，二○三○年營運，下月將會邀客運等業者舉行公聽會，作為業者未來進駐路線參考。

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下月邀業者 討論進駐路線

舊台汽南投站空地位在南投市中心三和三路和復興路口，荒置廿年雜草叢生，南投府規劃設置南投轉運站相中該片土地，經與地主長時間溝通協商，最後終於以每坪三十五萬元的單價，購買一九四○坪土地，總價近七億元。

縣府以最快速度在該土地快速除草、整地，昨天在該空地舉行推動說明會，除由顧問公司進行前置作業說明會，縣長許淑華也親自上場說明該轉運站的規劃與願景。

南投縣府打算用促參作業方式，即以BOT方式興建南投轉運站大樓，目前進入可行性評估，七月進行先期規劃，預定明年下半年公告招商，明年底與得標廠商簽約後開始興建工程，預計二○二九年底完工，二○三○年營運。

招商前該地劃設180個停車格

南投縣府交通管理所表示，在規劃到招商前會將該空地劃設一百八十個臨時停車格供民眾停車。而今年縣府會向交通部爭取辦理規劃新闢南下國道客運補助經費，規劃完成後，再請交通部調客運業者營運。

規劃商場、文創產業及商旅

進行前置作業說明的顧問公司昨日簡報指出，南投轉運站大樓擬興建有地下停車場、地上五層樓的大樓，一樓是轉運站國道客運、市區客運及候車大廳，二到三樓為商場，四至五樓規劃文創產業及商務旅館空間。

縣長許淑華昨日在說明時也強調，縣府爭取台中捷運橘線延伸至草屯、南投，南投縣府目前已在進行路網規劃，近日交通所會赴台中捷運局拜會說明，希望獲得台中市府的支持。

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