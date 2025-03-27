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    首頁　>　社會

    碎屍人魔張介宗羈押期滿 延押到6月7日

    張介宗（左2）延長羈押2個月。（資料照）

    張介宗（左2）延長羈押2個月。（資料照）

    2025/03/27 16:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕震驚全國的高雄連環殺人分屍案凶嫌張介宗2月6日收押，羈押期4月6日期滿，高雄地檢署3月24日向法院遞狀聲請延押，高雄地方法院今天上午11點召開延押庭，法官下午3點45分裁定，張介宗自4月7日起延長羈押2個月。

    張介宗在法警介護下步入法庭，神情自若。據悉，開庭時，法官曾問他認不認罪，張介宗仍維持一貫態度，即使檢警已搜集到大量對他不利的證據，他仍堅稱自己沒有犯罪、沒有殺人。

    法官認為，3名死者分別於不同時間跟著張介宗回家，而張介宗不久後即多次手提袋子裝載物品出門，家中留有被害人外套及提袋，也於張家中測得血跡反應，更於前鎮運河周邊尋獲屍塊，初步鑑定結果與被害人3人相關，認定張介宗涉犯殺人重罪，且有多次出門丟棄物品等行為，亦有湮滅證據之虞，認有羈押之原因及必要，應予延長羈押2月。

    此外，張介宗2月6日落網被檢方聲押時，檢察官曾提出禁止張介宗訂報及閱讀涉己新聞的請求，當時法官不同意檢方看法，隨著案情逐漸加溫，檢方擔心他透過讀報看電視掌握檢警辦案進度，二度向法官聲請禁止讀報看電視，當時法官認為，張嫌被羈押的理由是有滅證之虞，但目前他人已被羈押，就算在看所守讀報看電視也無法滅證，因此裁定駁回檢方聲請；此次延押庭檢方三度挑戰聲請禁止張介宗閱報、聽收音機、看電視，但法官還是認為檢方所持理由與湮滅證據無關，三度駁回檢方聲請。

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