桃園防詐 地籍歸戶申請納入即時通

遏阻不動產詐騙事件，地政事務所比照金融機構，針對高風險登記案件進行關懷提問。（市府提供）

2025/03/20 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕不動產詐騙案頻傳且單筆損失金額龐大，桃園市政府分析近三個月案件資料，發現不動產詐騙案件平均財損是一般詐騙案件平均財損的十一．六倍，市府除鼓勵民眾申請內政部二○一六年上線的「地籍異動即時通」服務，也將「地籍歸戶申請」納入即時通服務範圍，幫助不動產所有權人第一時間提高警覺、維護權益。

不動產平均財損 為一般詐案的11.6倍

市府地政局、法務局及警察局昨於市政會議專題報告指出，不動產詐騙手法多元，例如「假投資，真詐騙」以保證獲利、穩賺不賠誘騙被害人抵押房產借錢投資，「假調解，真詐騙」佯稱免費換票券騙取被害人身分證件，再冒用身分偽造借據本票、委任書等，利用調解機制取得被害人房產，「假檢警，真詐騙」則以被害人涉刑案為由，要求監管金錢或抵押房產借貸。

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統計全市去年十二月至今年二月詐騙案件四八一五件，財損卅二億五三八二．八萬元，其中涉及不動產詐騙案九件，財損六九三二．五萬元，換算不動產詐騙案平均財損七七○．二萬元，一般詐騙案平均財損六十六．二萬元，比例達十一．六倍之多。

去年爆出蘆竹區一名七旬李姓老翁輕信詐騙集團鼓吹投資獲利，今年初有一市府要員的妹妹遭詐團誆稱個資遭冒用涉洗錢案，兩者都抵押房產三千萬元受害失金。

市府跨局處合作，一起推動防詐措施，包括地籍異動即時通服務，全市已約四萬人申請，還實施高風險登記案件關懷提問、延長登記辦理期限等，並將地籍歸戶申請納入地籍異動即時通服務範圍，只要有申請就會同步通知登記名義人，迅即了解、警覺情況並防止遭詐騙，也針對曾發生詐騙案的高風險地區，以公文主動通知地主申請地籍異動即時通、住址隱匿等服務。

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