立委提案修法 遏阻私校「小六基測」亂象

全教總理事長侯俊良昨與民進黨立委林宜瑾共同開記者會，指部分私校舉辦「小六基測」的招生亂象戕害國教本質，應修法導正。（全教總提供）

2025/03/20 05:30

〔記者謝君臨、楊綿傑／台北報導〕全國教師工會總聯合會昨與民進黨立委林宜瑾共同開記者會，指部分私校舉辦的「小六基測」盛況空前、考場水泄不通，無疑是對正常教學與教育公共性的最大諷刺。林強調，她已提出「私立學校法修正草案」，要求國民教育階段，私學不得以任何名目，對學生做出入學鑑別。

全教總理事長侯俊良表示，近年私校「小六基測」吸引家長爭相幫小孩報考，入學考試報名人數遠超招生名額，錄取率僅為個位數，「比頂大還難考」，除了用小六基測篩檢學生，部分私校還以各種科學、AI、多元智能成長、雙語領袖營隊、數理語文菁英競賽來招生，藉此挑選學生，皆直接打臉十二年國教的就近入學與教學正常化。

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「救救孩子們吧！」林宜瑾認為，私校小聯考亂象，致國民教育精神蕩然無存，讓學生小小年紀就背負升學壓力，台灣教育倒退六十年。她強調，已提出「私立學校法修正草案」，要求國民教育階段，私學不得以任何名目，對學生做出入學鑑別。

面對私校招生亂象，教育部國教署組長蔡宜靜回應，尊重家長教育選擇權，另近期部分委員提出相關私立學校修法草案，內容是針對私校招生方式提出不同見解，而為杜絕私校以考試篩選學生，教育部亦支持修正私校法第卅九條及第五十七條條文，基本方向是私校不應用基本學力測驗、各種營隊名義，變相辦理入學考試相關的內容。

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