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    首頁　>　生活

    嘉市首例境外移入麻疹 匡列57人

    2025/03/19 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕越南麻疹疫情大爆發，嘉義市衛生局昨天公布轄內今年首例境外移入麻疹確診個案，曾赴越南旅遊，三月十至十二日可傳染期公共場所活動足跡包含張百欽家醫診所、邱晉陽診所、陽明醫院急診室，初步匡列個案活動地接觸者約五十七人，目前皆無不適症狀，籲請民眾如有與麻疹確診者足跡重疊者，進行自主健康管理至三月卅一日。

    傳染期曾到過3家醫療院所

    衛生局表示，個案曾於二月十九至廿三日參加旅行團到越南，三月十二日因發燒身體不適至陽明醫院就醫住院，經醫院通報並採集檢體送驗，十六日經疾病管制署研判為麻疹確診病例。

    足跡重疊者 自主健康管理至3/31

    衛生局說，麻疹病例於出疹前後四天具高傳染力與傳播力，一般會經由空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期七至十八天，常見症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等。

    衛生局提醒，若與麻疹確診病例暴露於同一空間或密切接觸者，應自主健康管理十八天，如無相關症狀可正常生活，建議配戴口罩，暫時不要出入公共場所，如出現麻疹疑似症狀，請速與衛生局或轄區衛生所聯繫。

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