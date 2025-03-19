浮洲旗艦幼兒園動土 明年收托392人

新北市板橋浮洲旗艦型幼兒園選址於浮洲親民公園，昨天舉行動土儀式。（記者黃子暘攝）

2025/03/19 05:30

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市府推動板橋浮洲旗艦型幼兒園興建工程，選址在浮洲親民公園，昨天舉行動土儀式，市長侯友宜指出，園區規劃地上三層、地下一層建物，預計一一五學年度招生，可提供十八班、共三九二名幼生就讀；同在板橋區的新月旗艦型幼兒園已於去年一月動土，設置十八班收托四百名幼生，預計今年完工招生。

斥資6.4億 推動「銀幼共學」

教育局長張明文表示，浮洲旗艦幼兒園工程總經費六．四億元，市府編列四．一億元、教育部補助二億二八三六萬元，設計理念為「歷史與自然共生的綠色校園」，基地內有一棵一百多年的大榕樹，將與幼兒園戶外遊戲場融合共存，園區鄰近榮民之家，市府將促進「銀幼共學」，增進長者與幼兒互動。

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市議員江怡臻說，幼童需要運動空間和綠意，浮洲旗艦幼兒園選址公園非常適合，盼市府在其他有需求的行政區設置中大型旗艦幼兒園，滿足家長托育需求。

市議員戴瑋姍提到，板橋浮洲、江子翠地區缺乏公幼，她上任以來積極爭取，板橋近年新生兒人口數持平，肯定市府重視幼教需求，減輕家長負擔。

板橋新月幼兒園 今年招生

另外，蘆洲區永平市場大樓內的蘆洲幼兒園，因建物年久失修，長期漏水、樓梯間潮濕陰暗，影響幼兒與公眾安全。市議員彭佳芸指出，該棟建物包含市場、幼兒園、圖書館與市民活動中心，雖然二○一八年曾獲前瞻計畫補助進行耐震補強與防漏維修，但漏水問題至今未解，質疑市府是否「只做表面工程」，她要求汰換樓梯間燈具、加強防漏工程，並啟動重建評估。

教育局回應，已與市場處及共用單位協調，將併入屋頂防水工程處理，完成改善前，要求園方加強巡檢，雨天加派人力協助幼兒上、放學；市場處說，正辦理防水工程設計作業，預計六月開工。

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