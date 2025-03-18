花蓮市代會主席補選 楊哲灃當選

花蓮市市民代表會前任主席李振瑋因病過世，市代會昨舉行主席補選，由國民黨籍代表楊哲灃當選。（記者王錦義攝）

2025/03/18 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市民代表會前任主席李振瑋因病過世、享年四十一歲，昨舉行主席補選，最後由國民黨籍代表楊哲灃當選。卅歲楊哲灃是前議長楊文植之子，二○一九年接棒，從基層花蓮市代做起，私下也是前主席李振瑋好友，楊哲灃語帶哽咽說，希望延續主席政績，不管智慧城市或交通都會繼續加油。

選舉前國民黨有兩名代表楊哲灃、蔣邦法表態參選主席，民進黨籍則協調投給同黨代表，第一輪投票楊哲灃八票、蔣邦法七票、田珍綺三票，因得票數均未過半，進入第二輪投票；最後得票數楊哲灃八票、蔣邦法七票、田珍綺三票，投票規則第二輪得票數只需最高票不須過半，由楊哲灃當選主席。

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卅歲的楊哲灃是花蓮市代會最年輕的主席，本屆選舉第二選區以一一九七票當選，父親為前議長楊文植、母親為議員徐子芳，父母長期為民服務，深耕地方；楊哲澧說，未來會努力為民眾發聲，也會做好主席應盡的責任，希望花蓮市能愈來愈好。

前主席李振瑋今年在除夕夜被家人發現倒下，緊急送醫後判定為主動脈剝離，開完刀後因腦壓過高一直昏迷，上月十四日不幸病逝，依規定要在卅日內辦理補選，期間由副主席黃達祥代理。

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