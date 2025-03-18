《高雄》內門觀光休閒園區 年底開張

內門觀光休閒園區進度近九成，今年底可望開張。（觀光局提供）

2025/03/18 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕東高雄觀光建設指標「內門觀光休閒園區」，至今年二月工程進度已近九成。高市觀光局長高閔琳表示，已啟動招商，推算若一切順利，今年底可望開張。

東高雄觀光建設指標 進度近9成

內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南側，面積約十．五公頃，該計畫在前市長陳菊時期提出，原規劃作為壽山動物園遷址預定地，後考量法規、生態等條件，調整為觀光休閒園區。

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市長陳其邁上任積極推動，於二○二二年十一月主持動工典禮，總經費約五．四億元，盼打造東高雄觀光新亮點，結合旗山老街、旗糖農創園區、美濃客庄、原住民區等，強化大旗山觀光動能。

觀光局說明，去年編列約一億六千萬元，今年再編一億兩千餘萬元投入園區建設，至今年一月底，工程進度已達八十六．六五％，預計今年暑假可完成園區硬體開發。

營運招商初步遴選出最優申請人

觀光局目前持續營運招商作業，採ROT模式辦理促參，招募民間夥伴參與投資及營運，日前已初步遴選出最優申請人，估第一季可完成招商簽約程序。

觀光局指出，園區將採低度開發模式，規劃為親子、多元休憩、親近可愛溫馴動物並結合地方文化特色之觀光休閒園區。

園區建築及設計擬融合內門宋江藝陣文化精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地建築；再搭配高低起伏地形，引入飛越叢林體驗設施，提供遊客多樣性山林體驗。

高閔琳指出，園區工程至二月底已近九成，招商也順利，後續將由承包商進行內部規劃，預估今年底可望開張。

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