桃園購物節首獎千萬現金 失業女獨得

桃園購物節壓軸抽獎，由市長張善政（左）抽出千萬元現金大獎得主，並在現場打電話給幸運兒李小姐。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/18 05:30

張善政打電話不斷強調「這不是詐騙」 她才笑問「要怎麼領獎」

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府昨舉辦「二○二五桃園購物節」壓軸抽獎，由市長張善政抽出首獎一千萬元現金獎，超級幸運兒李小姐接到電話時語氣十分冷靜，張善政也不斷強調：「這不是詐騙！」她才笑問「要怎麼領獎」？並說：「還不知要怎麼用這筆錢，因為我剛失業了。」超展開的劇情讓現場驚訝連連。

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今年消費登錄突破64億元

桃園購物節發票登錄自去年十二月起至今年二月，消費滿三百元並登錄發票就可獲得一組序號，單筆消費最高可獲得六百組序號，其中不乏有民眾在桃園市買房子以發票登錄者；經發局統計，今年登錄的消費金額與發票筆數都較往年成長，去年登錄消費金額近四十億元、發票筆數一九○餘萬筆，今年突破到六十四億元、二一七萬筆。

1200個獎項 總價值超過2000萬

經發局表示，今年桃園購物節獎項約一二○○個、總價值超過二千萬元，首獎為一千萬元現金，其他獎品還有豪華汽車、機車、iPhone手機、長榮航空機票、家電等，昨天壓軸抽獎由張善政抽出最大獎一千萬元，並在直播現場撥打電話給幸運兒李小姐。

李小姐接聽電話被告知成為千萬元獎金得主時，可能以為是詐騙電話，語氣十分冷靜，張善政不斷強調「這不是詐騙，可以看抽獎直播」，李小姐才恍然確定得了大獎，她說，不記得自己登錄的發票金額、買了什麼了；張善政詢問她會怎麼用這筆錢？李小姐回說：「還不知道要怎麼用，因為我剛失業。」超展開的劇情讓現場驚訝連連，張善政則笑說「現在不用急著找工作，可以買郵輪票去環遊世界了」。經發局表示，李小姐中獎的發票，是今年一月在桃園區汽車保修廠消費，消費金額二千元，中獎名單將公布在活動官網。

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