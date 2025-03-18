3月「大爆花」 花季活動接力登場

衛民街白色九重葛盛開中。（台南市府提供）

2025/03/18 05:30

白河林初埤木棉花道、金砂里花旗木步道、衛民街白色九重葛 美不勝收

〔記者王姝琇、劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕台南市各地開始陸續「爆花」，目前正當花期的有南化及佳里區的麝香木、新化大坑農場的紫藤花、衛民街的白色九重葛；另，白河林初埤木棉花道、學甲蜀葵花田、西港及南化區花旗木都將陸續盛開。各區舉辦花季活動邀民同賞。

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觀旅局出版《南國花都賞花地圖》

觀旅局長林國華表示，台南四季花卉眾多，觀旅局特地收集全年賞花資訊出版《南國花都賞花地圖》，讓遊客按圖索驥找到當季賞花地點；惟今年受到氣候影響，花期延後，許多花種近日才開始「爆開」，花季活動也接力登場；三月廿三日即將閉幕的蘭展，邀民眾把握最後的展期。

白河林初埤木棉花道曾獲選為世界十大最美麗花道，今年花況受寒流影響延遲，木棉花近日開始綻放，白河木棉花季宣告正式登場，每逢週末安排音樂表演、贈樹苗、市集、親子活動。學甲蜀葵花文化節花期可以到四月底，遊客穿梭在五顏六色的蜀葵花田裡非常有趣，周邊還有火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等與蜀葵花相互輝映。

蘭展23日即將閉幕 請民眾把握

即將在卅日登場的西港金砂里花旗木，花期同樣到四月底，今年活動以「蛇燦生花．旗遊金砂」為主題，粉紅色的花旗木沿著U型步道盛開，成為季節限定的浪漫美景；同樣以花旗木聞名的南化寶光聖堂花旗木，將於廿九日舉辦假日市集，結合南化區「黑糖尋蜜季」，讓遊客欣賞花旗木的同時，還可以走逛黑糖、蜂蜜的假日市集，享受粉嫩又甜蜜的氛圍。

南部科學園區台南園區內種有約三三○○棵的黃花風鈴木，其中，環東路與環西路上就占了約二四○○棵，目前正值盛開，在道路兩側形成綿延的金黃色花海，其中，環東路與環西路一段交叉路口、環東路與西拉雅大道交叉路口附近的人行道，是目前取景兼具安全、花況也不錯的地點，吸引不少民眾前往拍照。還有迎曦湖畔的南洋櫻、堤塘湖畔的羊蹄甲、以及木棉花、苦楝花等，也都綻放，黃色、粉紅色、橘紅色、紫色等花朵，將南科周邊點綴得繽紛。

中興大學新化林場有面積達一百五十公頃的純桃花心木群，規模居國內之最，雖然是春天，卻正值「落葉季」，園區充滿浪漫「秋意」，吸引遊客造訪。

西港金砂里花旗木步道為季節限定的浪漫美景。（台南市府提供）

被CNN評選為世界十大最美麗花道的白河林初埤木棉道，今年花況受氣候影響略為延遲。（台南市府提供）

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