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    日遊客圓環人行道遭撞 高市府擬設欄杆

    日籍女遊客步行在中華五福圓環的人行道，雖與快車道有路緣石區隔，但肇事廂型車仍衝過路緣石撞擊行人，市府將研議是否增設欄杆，以加強行人的安全。（記者許麗娟攝）

    日籍女遊客步行在中華五福圓環的人行道，雖與快車道有路緣石區隔，但肇事廂型車仍衝過路緣石撞擊行人，市府將研議是否增設欄杆，以加強行人的安全。（記者許麗娟攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕日籍女遊客池田前天在高雄市中華五福圓環的人行道，遭廂型車高速衝撞重傷，仍在加護病房觀察，市府研議增設欄杆加強行人安全。

    池田女士（六十一歲）與兒子一同到台灣旅遊，前天下午步行在中華五福圓環的人行道，遭張男（七十三歲）駕駛廂型車衝撞，導致池田全身外傷，肋骨骨折、胸腹部嚴重挫傷內出血，經連夜緊急手術，仍在加護病房插管觀察。

    對於外籍遊客在人行道被撞重傷，網友們痛批重創台灣的交通安全形象。中華五福圓環去年六月才完成改造，縮短行人通過距離，不到一年就發生嚴重意外。

    交通局表示，中華五福圓環去年中改造時，人行道依法規採路緣石及路側障礙物線、警示標誌、標線等強化區隔，目前正研議再以欄杆加強區隔；本次意外主要是駕駛人操作不當所致。

    市議員張博洋則認為，該圓環行人穿越與停等設計缺乏足夠的保護措施，讓行人暴露在高風險環境之中，短期內應透過彩色鋪面區分人行道與快車道，讓駕駛能夠更清楚辨識動線，在人行道設置欄杆或防撞桿，則是最直接且可行的改善方案。

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