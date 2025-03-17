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    人民是頭家 高雄綠委分進合擊宣講

    「挺台灣、護未來」宣講活動，吸引數百人參加。 （記者葛祐豪攝）

    「挺台灣、護未來」宣講活動，吸引數百人參加。 （記者葛祐豪攝）

    2025/03/17 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄雖無藍營立委可罷免，民進黨高雄立委分進合擊，賴瑞隆、李柏毅昨早走入楠梓區莒光市場，疾呼「罷免藍委就是罷免傅崐萁！」；立委邱議瑩昨下午則在鳳山區五甲龍成宮舉辦「挺台灣、護未來」宣講，強調「只要有信心，就能罷免毀憲亂政的立委」。

    「人民是頭家」將於全台將進行八場宣講，高雄場將於三月廿九日下午在三民公園舉行，民進黨八位立委與市長陳其邁都會站台宣講。

    賴瑞隆昨早在市場宣講強調，「罷免藍委就是罷免傅崐萁，就是罷免一年來毀憲亂政的國民黨」，才能讓立院回到正常運作；李柏毅批評，國民黨最終目的就是把國家癱瘓。

    邱議瑩舉辦的「挺台灣、護未來」宣講活動，吸引數百人參加，選在龍成宮舉辦意味罷免「攏成功」；立委許智傑呼籲，至少要罷掉六個國民黨立委、罷掉十席更好。

    立委李昆澤分析財劃法通過對高雄軌道建設的影響，「原本三年可完工的交通建設，可能要拖到十年！」；「罷韓四君子」尹立強調，現在要進入罷免連署第二階段，規定要十％，但至少要連署至十四、十五％，才能進入罷免投票。

    邱議瑩強調，賴總統說「中國是境外敵對勢力」，據統計，共諜案起訴百分六十六％是軍人，中國滲透無所不在，「立院也被滲透了」。

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