台灣打響名號 20多國簽學研MOU

國家實驗研究院半導體中心短期培訓課程，提供外籍學子受訓，深受好評。（國研院提供）

2025/03/16 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家實驗研究院掌管七大專業領域中心，除了推動本業與國內學研發展，近年也積極朝向國際，目前已與廿多國簽下上百個MOU，涵蓋半導體、生醫、超級電腦、高效能計算、人工智慧及海洋科學等，也在各中心引入外籍實習生培育人才，有德國優秀學生從大學就申請，因疫情延到讀研究所，一心想來台學習，不放棄。

德國學生一心來台學曶

國研院國際事務室主任張美瑜表示，疫情之後，國際社會發現半導體及台灣的重要性，也帶動國家層級國際交流，國研院已與廿多國簽下上百個合作協議或備忘錄，歐洲關注半導體、生醫、HPC（超級電腦）、AI及海洋；美國則是半導體、生醫、ICT、資通訊、智慧城市等；亞洲則有AI、海洋、災防科技；大洋洲也簽下災防科技、ICT等合作。

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合作層級不只學界，更拉升到政府機構，張美瑜說，如簽約的澳洲新南威爾斯州的首席科學家辦公室是該國州政府組織，雙邊交流半導體與量子科技；前年也與德國薩克森邦的科學教育暨旅遊廳簽約，是台德STA（科學及技術合作協議）延續，同樣鎖定半導體。

另外，加拿大政府支持的全國性非營利組織Mitacs也與國研院簽約，進行人才交流。去年選送七名台灣大學生赴加國實習，今年預計達卅人；台加MOU中，也有雙邊學子可申請互訪實驗室實習。

捷克也是合作夥伴之一，張美瑜表示，受外交部委託執行台捷民主夥伴韌性計畫下的「先進晶片設計研究中心」，去年與布拉格捷克理工大學、布爾諾理工大學、馬薩里克大學合作，由捷方提出教育課程需求，部分講師則由台灣支援，涵蓋五大領域如AI、車用晶片、材料、資安及生醫，也有捷克學生來台實習。

國研院也在前院長王永和支持下，推動國際學生到轄下專業中心實習，張美瑜說，曾有德國學生在大學時申請來台，卻碰上疫情，兩年後他就讀研究所又再申請，目標國研院海洋中心；目前在台的外籍生也可申請，需具碩博士資格，週薪提供六千五到八千元。

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