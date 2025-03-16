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    《彰化》太空科技博覽會 彰縣學子開眼界

    彰化村上國小舉辦「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」，國家太空中心提供2:1比例的火箭模型展示。（記者陳冠備攝）

    彰化村上國小舉辦「2025彰化縣校園太空科技教育課程博覽會」，國家太空中心提供2:1比例的火箭模型展示。（記者陳冠備攝）

    2025/03/16 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為拓展航太視野，彰化縣政府昨日在村上國小舉辦「校園太空科技教育課程博覽會」，TASA國家太空中心提供火箭模型及福爾摩沙衛星與獵風者衛星展示，不少學生第一次近距離接觸太空科技，現場也設置四十攤天文科技闖關攤位，及八場太空設計工作坊，讓大小朋友大呼過癮，活動從三月十七日至四月一日止。

    這是彰化校園首次舉行太空科技教育課程博覽會，彰化縣長王惠美、國家太空中心教育辦公室總監鄭琮生等人與會，博覽會結合「火箭衛星展覽」、「專家科普講座」、「天文科技闖關」及「太空生活任務」四大主題，並透過虛擬實境（VR）技術，帶領群眾深入探索太空。

    王惠美表示，彰化縣自去年五月起推動太空科普教育，已舉辦一○○場校園課程，為讓彰化學子拓展學習視野，決定與國家太空中心合作舉辦校園博覽會，感謝太空中心大手筆提供火箭、衛星等實體模型，讓彰化學子得以近距離接觸太空科技，同時安排學生進行太空導覽培訓，不但增加了太空知識，也對太空科技更有興趣。

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