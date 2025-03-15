水里民生橋重建 橋墩高突像拱橋

南投水里鄉民生橋重建，民眾質疑新橋橋墩明顯高突，導致橋面往兩側低斜有如「拱橋」。（記者劉濱銓攝）

2025/03/15 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉市區目前重建中的民生橋，最近有民眾質疑，新橋橋墩明顯高突，導致橋梁從中央往兩側低斜，整座橋有如「拱橋」，恐會影響視線與行車的舒適度，水里鄉公所表示，之前就有發現橋墩高突，不過廠商回應是為提升通洪斷面所致，並不影響安全，後續會透過鋪設柏油縮小高低差，以維橋面平整性。

廠商：提升防洪斷面 不影響安全

水里鄉有居民質疑，民生橋重建已接近完工，但從橋梁側邊看去，中央卻明顯高突，導致橋梁有如「拱橋」或房子的「斜屋頂」，不如一般橋梁平順，若橋面坡度不改善，開車時不平穩，也擔心會影響行車視線。

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水里鄉公所表示，公所之前就有發現該現象，並也向廠商反映，經了解廠商係為提升新橋通洪斷面才抬高橋墩，但考量兩側橋台要與既有路面平順銜接，橋台才沒明顯抬升，以致新橋中間高突，橋面向兩側微幅下降，但不影響橋梁安全。

公所：廠商將透過工法縮小高低差

公所指出，廠商已允諾在鋪設橋面柏油時，會增加兩側橋台厚度，以縮小與橋中央的高低落差，希望透過工法補強，避免影響行車視線與通行品質。

公所也說，民生橋原定三月下旬完工，但最近因雨影響進度，完工延至四月中，之後還要驗收，預計五月通車。

南投縣政府工務處則表示，民生橋重建由水里鄉公所向中央爭取經費，再委外設計、發包施作，就目前施工接近尾聲來看，安全性應不成問題，惟橋墩抬高，以致視覺感受突兀，並可能影響行車舒適度，建議公所可請設計單位或技士公會提供建議，也可在鋪設橋面柏油時，營造平滑緩坡，縮小橋墩處高差，維持橋梁舒適度。

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