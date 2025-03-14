三接月底試營運 中油：持續做好睦鄰工作

永安漁港討海人協會漁民昨天對中油抗議喊話，要求中油對之後的三接營運做出補償配套。 （記者黃政嘉攝）

2025/03/14 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣中油公司在桃園市觀音區第三座液化天然氣接收站（簡稱三接），這個月底將試營運做初期供氣，新屋區永安漁港漁民不滿中油沒溝通好就在海上劃設航道、警戒區，且三接外推方案影響漁民捕魚作業、漁獲量，永安漁港討海人協會理事長楊門圈昨在漁港召開記者會，與漁民高喊「中油鴨霸，還我大海」。

中油發言人林珂如表示，漁貨量減少的現象，經中油調查，不只桃園，整個台灣近海漁業都面臨同樣問題，原因含氣候變遷、過度捕撈、棲地改變及外來種侵入等。

請繼續往下閱讀...

林說，漁民補償、相關睦鄰工作的部分，中油絕對願意好好談，施工前與施工期間，都已將補償費用給在地漁會，這次針對三接營運之後補償，持續比照相關睦鄰規定，跟中壢區漁會、協會溝通。

楊門圈等人抗議三接工程造成漁民的海域作業區變小，且破壞藻礁生態、淤沙情況惡化，影響捕船進出港 （見圖，記者黃政嘉攝）；楊表示，漁民年漁獲量從二○一七年四十七萬多公噸，銳減到前年廿．七萬噸，去年更少，希望中油顧漁民生計。

工程期間防波堤的照明設施也沒做得很好，漁民出海得冒危險，盼中油解決，但都得不到回應；漁民林智偉說，漁民得捕魚養家活口，中油沒把漁民放在眼裡，把海域都佔走，漁民該何去何從？希望中油敦親睦鄰，互助合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法