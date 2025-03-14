假日行駛！北市5線掃墓公車 3/15起免費搭

2025/03/14 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕清明節將至，考量掃墓人潮將在連續假日達最高峰，警方加強交通疏導及拖吊違規停車。台北市交通局表示，周邊道路在三月十五日至四月六日的假日實施車輛管制，清晨五時卅分至下午五時，部分路段禁止汽、機車行駛，僅掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛可通行。民眾可多利用五線免費掃墓公車及大眾運輸。

交通局呼籲民眾掃墓盡量避開尖峰期間，多利用大眾運輸轉乘掃墓公車。平日闢駛一段票收費的一一二路掃墓公車（捷運動物園站—富德靈骨樓），每日八車次於動物園站二號出口發車。

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假日掃墓免費接駁公車，交通局說，木柵線可從捷運動物園站一號出口搭乘，行經萬福橋、富德靈骨樓；南港線行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓，而軍人公墓線則行經南港軍人公墓及忠靈堂，皆可在捷運昆陽站搭乘公車，或於捷運南港展覽館站搭乘北環幹線至中華科技大學後，再轉乘掃墓公車軍人公墓線。

另外，崇德線可從捷運麟光站搭乘，行經崇德街及富德公墓辦公室，該線以中型公車營運為主，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

陽明山線行經惇敘工商、陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘，或在捷運北投站轉乘，由惇敘工商搭往掃墓公車陽明山線。

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