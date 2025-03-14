新店太平宮捐285萬助學 嘉惠1500生

新店區太平宮昨天舉辦建廟二二○週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，席開八十桌的平安餐。（記者翁聿煌攝）

2025/03/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區太平宮昨天舉辦建廟二二○週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，席開八十桌的平安餐，捐贈二八五萬元獎學金嘉惠約一千五百名學子，鼓勵奮發向學；新北市長侯友宜、副市長劉和然也前往參拜，肯定太平宮熱心公益不遺餘力。

侯友宜表示，太平宮已連續十三年獲得新北市績優宗教團體表揚，至今累計捐贈金額已超過一億元，感謝廟方長期來對地方的奉獻、回饋社會；太平宮董事長黃朝安說，積極參與各項公益，從贈送平安米、辦理社區關懷活動到每年捐贈獎學金，協助新店區的弱勢民眾。

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民政局指出，太平宮是新北祈福列車「情字這條路」的合作宗教團體之一，將於十四日開放打卡集章，完成祈福列車指定任務，有機會獲得限量文創商品，民眾向太平宮櫃台人員出示任務打卡紀錄，還能獲得廟方贈送的錢母。

另外，新北市議員石一佑與多家熱心公益的公司行號，明天（十五日）上午十點到下午五點在板橋區新埔捷運站四號出口舉辦愛心捐血活動，現場捐血即可獲得占卜體驗、紫薯芋泥鯛魚燒、現金抵用券、餅乾等，捐血五百CC再送麻辣鴨血一份。

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