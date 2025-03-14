「淺山市」週末舉行 料理秀嘗在地風味

淺山料理秀將由馥悅農場主人尤建驊，運用當地生產的香草莢、肉桂葉，以及淺山原生種的過山香等，料理肉骨茶與小菜。（記者劉婉君攝）

2025/03/14 05:30

〔記者劉婉君／玉井報導〕噍吧哖事件今年將屆一一○年，邁入第六屆的玉井「淺山市」春季場，將於十五、十六日，在噍吧哖事件紀念園區登場，除了有淺山在地食材的料理秀之外，還有求生小教室等活動，帶領民眾以現代觀點，感受噍吧哖事件中的民兵，如何在山林裡生存。

每梯次開放20人全程參加

淺山市不僅是市集，也是地方共創行動，每場約吸引一萬五千至二萬人次參與。淺山料理秀每梯次開放廿個全程參加的民眾現場品嚐，十五日將由玉井馥悅農場主人尤建驊運用在地生產的香草莢、肉桂葉、淺山原生種的過山香等，烹煮肉骨茶及小菜，同時也會傳授以香草增加湯品甜度與去除豬肉腥味等料理秘訣。

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十六日則由天埔社區的絲瓜達人吳芳娥，運用淺山生產的絲瓜料理和風絲瓜麵線和豆醬絲瓜湯，結合社區自製的豆腐乳，呈現具有地方特色的料理。

香草莢、肉桂葉、過山香等入菜

活動除了有淺山小農及各地品牌的市集、歌手演唱、噍吧哖事件互動劇場，以及糖廠遺址等場域導覽，為了讓民眾感受噍吧哖事件時，逃亡至山中的民兵如何辨認地形方位及生存，「趣味定向」將結合歷史情境，讓民眾體會當時民兵山林逃亡的情形；「求生小教室」體驗在山林如何用火取暖及製作臨時蓑衣等；還有淺山講座介紹台南淺山的糖業鐵路與竹頭崎油礦文史研究分享。

○一二一地震造成玉井、楠西等地區房屋受創嚴重，觀光也受到影響，曾文溪產業觀光發展協會執行長陳明宏表示，歷屆淺山市均以外地遊客居多，希望透過活動，將遊客再帶入淺山地區。

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