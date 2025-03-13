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    首頁　>　生活

    嘉市文雅里長失聯遭解職 里幹事代理

    2025/03/13 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕四連任的無黨籍嘉義市東區文雅里長張文振疑因躲債，去年十一月將文雅街自營早餐店兼服務處退租，並將戶籍遷出嘉市後失聯，市府東區公所多次聯繫都找不到他。因張文振遷出戶籍超過四個月，東區公所依地方制度法規定予以解職，里長遺缺由該里里幹事沈虹蓁代理。

    記者昨天致電張文振，他的手機已經暫停使用。

    東區區長王志峰表示，張文振去年十一月十一日將戶籍遷出嘉市，依地方制度法第七十九條規定，里長將戶籍遷出該行政區域四個月以上者，由區公所解除其職務；又因本屆里長四年任期已過半，不需補選，張文振所留遺缺由文雅里里幹事沈虹蓁代理，不影響里民權益。

    張文振原在文雅街租屋開早餐店，並以此據點作為辦公處服務里民。去年十一月，張文振遭爆出，因欠下龐大債務「落跑」，房東透過房仲在該處張貼租售告示時，還加註「原承租人已經完全搬離，其個人債務問題與本物業及屋主無任何關聯」，並將屋內家具、雜物陸續清除。

    一名文雅里民說，事發前張文振接連以得肝病需醫療費、老父住院費用龐大等為由，在外借錢，張文振至今失聯，借錢者無法追討。

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