《台南》闖關、購物、點餐 「英語日」學子樂開口

新南國小在每週一開張的Bilingual Shop中，讓學生以英語表達來兌換獎勵品。（南市教育局提供）

2025/03/13 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升學生英語口說能力，並將英語學習融入日常生活，南市推動校園「英語日」等活動，還有學校設計購物Shop與「校園紙鈔」，鼓勵學生開口說英語。

273校設計英語學習活動

南市推動「英語日」、「全年級全班性英語競賽」、「課餘時間十分鐘說英語」等活動，全市二七三所市立高中、國中、國小，各出妙招，在生活中累積語言實力。

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新南國小運用榮譽制度，發行「Sin-Nan Dollars」，讓學生在每週一開張的Bilingual Shop中，以英語表達來兌換獎勵品，使英語學習成為一種校園日常。六年級學生莊晴瑄表示，不僅能玩闖關遊戲，還能提升英語能力；五年級學生張芯瑜也分享，非常期待每週一這天的活動，一開始會很緊張，但現在已經能夠流暢地說英語。

學生從緊張到期待英語日

位處偏鄉的將軍國中，結合生生用平板政策，運用Cool English（英語線上學習平台），舉行全校性英語歌唱卡拉OK比賽，學生參與熱烈。校長謝元入表示，讓國中學生開口說英語要有動機，透過學生喜愛的歌唱比賽，由學生擔任主持人，學生都玩得不亦樂乎，也得到寓教於樂的效果。

忠孝國中則將全校英語日擴大為「英語週」，透過教師社群發想各種創意又生活化的英語活動，包括配合節慶推出英語感恩節卡片書、校慶園遊會闖關活動設置英文攤位，以及生活化英語點餐活動等，精彩有趣。

教育局長鄭新輝說，語言學習的關鍵在於環境，因此積極推動各類活動，鼓勵學校以遊戲、情境對話、生活應用等方式強化學生英語口說能力。

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