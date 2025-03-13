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    健保署醫院總額會議提解方 調高急診診察費、護理費 搶救醫護

    健保急診、病房支付標準調整

    健保急診、病房支付標準調整

    2025/03/13 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕為改善護理人力不足、急診壅塞，健保署昨召開醫院總額研商會議，通過調升急診診察費與護理費，也調高五十二家醫院加護病房給付標準，以及離島醫院急診給付最高加成達五成，最快五月上路。

    離島醫院急診給付 最高加50％

    健保署長石崇良表示，急診支付調升急診觀察床護理費，醫學中心第一天從五七一調至九一四點（每點約○．九至一元不等），上升六成，並調升急診診察費與護理費十％且分開獨立計算。此外，強化離島急救責任醫院的量能，一般級醫院急診加成給付十％、中度級卅％、重度級五十％。

    急性病床護理費 最高調幅15％

    石崇良指出，要解決急診壅塞，病人須順利住院，因此調升急性一般病床護理費最高調幅十五％，並調高五十二家醫院加護病房診察、護理費等，屬重度級急救責任醫院的區域醫院比照醫學中心給付、屬中度級的地區醫院則比照區域醫院給付。一年將投入四十二．三五億元，上述項目均設有為醫護調薪、病人急診滯留率、加護病房開床比例等獎勵指標。

    另外，考量醫院收治高危險妊娠個案較多，醫院生產給付將保障一點一元，夜間或假日緊急自然產加成卅％，一年挹注四．○二億元；以及抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫一年二．二五億元，要求至少六十％提撥給感控人員。

    衛福部昨也與台灣醫療工會聯合會召開協商會議，三點共識包含推行護理人員跨科支援指引、醫事人員颱風天出勤指引，以及健保提高護理費等，確保費用回饋基層人員。

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