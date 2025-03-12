健保30週年健行 走訪台南25個古蹟景點

2025/03/12 05:30

〔記者王姝琇、吳俊鋒／台南報導〕歡慶健保卅週年，健保署南區業務組與開基玉皇宮將於十五日舉辦健行活動，走訪廿五個古蹟與特色景點，總長三．六公里，逾兩千人報名，走完全程約需六千步。

健保署南區業務組連續第二年攜手開基玉皇宮舉辦「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動，吸引兩千餘人報名，十五日將從健保署南區業務組出發，安排COSPLAY SHOW在武廟、美術館二館及吳園藝文中心帶來精彩表演。

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玉皇宮主委涂大松邀民眾健康齊步走，同時欣賞台南歷史文化。當天將行經赤崁樓、石精臼廣安宮、祀典武廟、全美戲院、陳德聚堂、司法博物館、台南孔廟、台灣文學館、湯德章紀念公園、吳園藝文中心等處。

參加民眾皆可領紀念Ｔ恤、平安壽麵、奇美銀絲卷、新市農會毛豆及冰淇淋等，還有特別訂製的健保煎餅。終點則有現蒸銀絲卷、地瓜酥、鹼性離子水等讓民眾補充能量，有吃、有喝又有拿。

此外，國際獅子會300-1區的免費視力篩檢雲嘉南巡迴列車昨天開抵善化，成果發表以去年十一月在左鎮國小的活動為例，當地位處偏區，雖然是青山綠水的環境，但受檢的五十五位學童，竟有廿人疑似近視，比例超過三成六，值得注意。

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