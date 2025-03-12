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    空品「紅色」警戒 環局啟動應變措施

    台南近日空品不佳，啟動應變措施，加強營建工地現場查核。（南市環保局提供）

    台南近日空品不佳，啟動應變措施，加強營建工地現場查核。（南市環保局提供）

    2025/03/12 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到高壓迴流與濃霧影響，南市空氣品質不佳。南市環保局昨已發布「紅色」空品警訊，並成立防治指揮中心啟動應變措施，並呼籲民眾做好自我防護，預估十三日午後新一波東北季風增強，空品才會逐步改善。

    加強營建工地查核、道路灑水

    環保局長許仁澤表示，為減緩空污影響，針對高污染排放業者加強巡查，要求工廠降低營運負荷或採取降污措施。同時，加強道路灑水與清掃作業，特別針對高交通流量區域及施工工地周邊，以降低懸浮微粒的影響。

    南市環保局指出，受到高壓迴流影響，且西半部地區有大範圍濃霧，台南市位於背風面，擴散差，昨日新營、安南及台南測站已達到對所有族群不健康等級。十三日前大部分時間風弱，「清晨至上午」空氣易轉差；「下午、晚上」稍微好轉，十三日午後起新一波東北季風增強，十四日起降雨機率增加，空氣品質會逐漸改善。

    環保局表示，近中午陽光照射地表升溫使海風明顯，環境風場轉偏北風吹拂，中部地區污染物將有機會傳遞至南市，水平及垂直擴散條件雖有轉佳，但是PM2.5仍對敏感族群有影響。

    此外，衛生局也提醒敏感族群，包括老年人、孩童及慢性病患者，應儘量減少戶外活動，外出時務必配戴口罩，並關閉門窗以降低污染物進入室內的機會。

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