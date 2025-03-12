《高雄》提升防洪力 金獅湖增7.8萬噸滯洪量

水利局斥資950萬元，啟動金獅湖閘門改建工程。（記者陳文嬋攝）

2025/03/12 05:30

水利局斥資950萬改建閘門 增加排水效能 預計5月前完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來強降雨頻傳，高雄市金獅湖現況難以負荷，水利局斥資九五○萬元整建金獅湖，增加滯洪量七．八萬噸，強化防洪蓄水能力，並於三民區鼎金一巷增加過路溝，加快區域排水效能，整體工程預計五月前完成，將可提升三民、鳥松區交界一帶防洪能力。

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現有排水設施難敵短延時強降雨

金獅湖為三民、仁武區交界重要湖泊，原本具有蓄水調節功能，近年來因短延時強降雨頻傳，現有排水設施難以負荷。水利局因應極端氣候挑戰，今年斥資九五○萬元，啟動金獅湖閘門改建工程，除了汰換部分老舊閘門外，推動閘門加高、加深，部分閘門改設固定堰。

水利局將溢流水位由七．六三公尺提升至八．三公尺，以增加蓄水高度；池底出流口高度也從六．三公尺降低至六．一公尺，加深可滯洪容量，並增加蓄水深度從一．六變成二．二公尺，以減少豪雨期間的積淹水風險。

溢流水位、池底出流口均做調整

水利局表示，金獅湖滯洪量將從十二萬噸提升至十九．八萬噸，將可有效減緩暴雨期間下游區域積淹水，保障周邊民眾居住安全與生活品質。水利局也在三民區鼎金一巷增加過路溝，串聯道路兩側側溝，蒐集道路兩側地表逕流水，直接導入金獅湖排放，加快區域排水效能，改善道路積淹水。

將提升鳥松、三民區排水效能

水利局說，整體工程預計今年五月前完成，將提升鳥松區本館路一帶、三民區明誠路Ｋ幹線集水區範圍內排水效能。

此外，施工期間將進行水位調節，可能短暫影響金獅湖的水岸景觀，並加強工地圍籬及交通導引措施，以維護民眾安全。

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