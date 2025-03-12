南榮科大前校長涉賣假學歷 更一審重判／5項貪污收賄判45年、48項詐財判43年6月 未定應執行刑

私立南榮科大前校長黃甫九天（原名黃聰亮、第一次更名黃天一）和妻子吳洛瑜等涉嫌販售假學歷，昨天高等法院台南分院更一審撤銷地院判決。（資料照）

2025/03/12 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕二○一六年五月爆出時任私立南榮科技大學校長的黃甫九天（原名黃聰亮、第一次更名黃天一）和妻子吳洛瑜等涉嫌販售假學歷，獲利達三千五百多萬元，二○一九年台南地院合併判黃十五年徒刑（其中二年得易科罰金）、褫奪公權七年。昨天高等法院台南分院更一審撤銷地院判決、認定黃犯五項貪污收賄罪與四十八項詐欺取財罪，其中貪污罪刑期共計高達四十五年、詐財罪合計也達四十三年六月徒刑，雖未定應執行刑，然法官批判黃甫九天否認全部犯行、態度不佳。

不法獲利3500多萬 地院判15年徒刑

更一審合議庭對黃涉五項收賄罪，各判八年十月到九年二月徒刑，各褫奪公權七年，貪污所得從二十萬元到五十萬元不等；至於四十八項詐欺取財罪，大多各判十一月徒刑、少數判九月與十月刑。貪污罪刑期共計四十五年、詐財罪合計也高達四十三年六月徒刑。

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妻子共犯44項詐欺 每罪各判6月

更一審並認定黃妻共犯四十四項詐欺取財罪，她在更一審時坦承全部犯行，合議庭每罪各判她六月徒刑。

此案是台南地檢署接獲台南市調查處情資、發現黃甫九天涉「賣假學歷」，二○一六年五月十一日，檢調人員到南榮科大等三十六處據點搜索、查扣相關證據，當天羈押黃甫九天夫妻。

檢調發現，二○一四年起，黃甫九天與妻子吳洛瑜利用南榮科大能自行聘任講師、升等，有審查權限及圈選外審委員名單權限，由校內將升等的五名講師，以二十萬元至五十萬元台幣不等，購買哥斯大黎加共和國「英培爾大學」的博士學位含學歷證書、學位論文。

假學歷不用上課、不用寫論文，就可取得學位，同時提供數篇假造的國外期刊論文作為「著作升等」審查，黃姓夫妻接著在校內、外送審時護航，使買假學位的五名講師順利升等為助理教授，取得不法獲利二○一萬元。

黃姓夫妻又以相同手法向數十位不知情民眾詐稱「不用上課就可以取得英培爾大學學士、碩士或博士學位 」，兩年期間不法獲利達三千五百多萬元。醜聞爆發後，檢方扣押黃甫九天位於台北市建物及土地，聲請宣告沒收犯罪所得，黃也辭去校長職務；南榮科大依法究責相關涉案行政主管、承辦人員，撤銷不法升等教師的資格。

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