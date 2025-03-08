（新北）中央補助近億 改善易肇事109路口

新北市獲補助將改善一○九處易肇事路口，市長侯友宜昨赴三峽會勘路口改良型號誌。（記者翁聿煌攝）

2025/03/08 05:30

提升人行安全 行穿線退縮、增庇護島、放大行人燈號、加設公車彎

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到三峽區視察民生街人行道及交通改善工程，他表示，交通局篩選出全市一○九處易肇事路口，已獲得中央「永續提升人行安全計畫」全額補助九六二一萬元，辦理行人穿越線退縮、增設庇護島、放大行人燈號、行人專用時相、增設公車彎、機車彎等共四七五個改善項目，提升民眾行的安全。

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積極改善通學廊道 明年底完成百校

侯友宜指出，新北市很早就實施學校周邊通學路廊的交通改善專案，交通局已在二○二一年完成全市二一一所國小的通學巷，在全市一二○所國中、高中通學環境改善上，目前已完成一○七所，工務局也積極推動「通學廊道改善計畫」，目前累計完成八十二所學校，預計至明年底達成一百校的目標，捷運生活圈改善也在去年完成全市七十一站的周邊路口改善，今年會再往外圍擴大，人行道變電箱遷移也累計完成七五二處。

整頓捷運周邊路口 人行道遷移變電箱

交通局長鍾鳴時表示，六年來已辦理四萬多次交通安全會勘，已完成六○九處行人庇護島及退縮行人穿越線、八七六處標線型人行道、建置九五○處行人專用時相及早開時相、卅七處有聲號誌和五十六處視障引導標線，並改善完成七十一處捷運站周邊通行環境和四十處路口的樂齡環境。

三峽區長施玉祥說，去年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬，將電桿下地，電箱、號誌及路燈移置到設施帶，並增設公車彎、機車彎及家長接送區，並提升都市綠覆率及改善AC路面，讓人行道及交通環境煥然一新。

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