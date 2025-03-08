為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （新北）中央補助近億 改善易肇事109路口

    新北市獲補助將改善一○九處易肇事路口，市長侯友宜昨赴三峽會勘路口改良型號誌。（記者翁聿煌攝）

    新北市獲補助將改善一○九處易肇事路口，市長侯友宜昨赴三峽會勘路口改良型號誌。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/08 05:30

    提升人行安全 行穿線退縮、增庇護島、放大行人燈號、加設公車彎

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到三峽區視察民生街人行道及交通改善工程，他表示，交通局篩選出全市一○九處易肇事路口，已獲得中央「永續提升人行安全計畫」全額補助九六二一萬元，辦理行人穿越線退縮、增設庇護島、放大行人燈號、行人專用時相、增設公車彎、機車彎等共四七五個改善項目，提升民眾行的安全。

    積極改善通學廊道 明年底完成百校

    侯友宜指出，新北市很早就實施學校周邊通學路廊的交通改善專案，交通局已在二○二一年完成全市二一一所國小的通學巷，在全市一二○所國中、高中通學環境改善上，目前已完成一○七所，工務局也積極推動「通學廊道改善計畫」，目前累計完成八十二所學校，預計至明年底達成一百校的目標，捷運生活圈改善也在去年完成全市七十一站的周邊路口改善，今年會再往外圍擴大，人行道變電箱遷移也累計完成七五二處。

    整頓捷運周邊路口 人行道遷移變電箱

    交通局長鍾鳴時表示，六年來已辦理四萬多次交通安全會勘，已完成六○九處行人庇護島及退縮行人穿越線、八七六處標線型人行道、建置九五○處行人專用時相及早開時相、卅七處有聲號誌和五十六處視障引導標線，並改善完成七十一處捷運站周邊通行環境和四十處路口的樂齡環境。

    三峽區長施玉祥說，去年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬，將電桿下地，電箱、號誌及路燈移置到設施帶，並增設公車彎、機車彎及家長接送區，並提升都市綠覆率及改善AC路面，讓人行道及交通環境煥然一新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播