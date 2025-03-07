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    東京食品展 屏東26家業者參展

    屏東鳳梨將進軍日本福岡的水果專賣店。（屏東縣府提供）

    屏東鳳梨將進軍日本福岡的水果專賣店。（屏東縣府提供）

    2025/03/07 05:30

    周春米拓展日本九州通路 將登西鐵觀光列車 推薦龍虎斑料理

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕行銷屏東優質物產，屏東縣長周春米昨天至十二日率團赴日本，除參加東京食品展，與屏東業者共同拚訂單，也將化身屏東農產大使至九州地區行銷蜜棗、鳳梨，還要登上西鐵觀光列車推薦龍虎斑特色料理。

    蜜棗、鳳梨進軍福岡頂級水果店

    屏東縣政府指出，日本東京食品展是全球前三大專業食品展，也是展現屏東好物的重要國際平台，縣府每年都不缺席東京食品展，要做產業界最佳的後盾。

    縣府表示，屏東縣業者組成的「屏東隊」屢創佳績，如生產鴨蛋加工製品的浤良食品公司，去年參展後獲得日本神戶物產集團五百六十箱皮蛋訂單，兩個月後即封櫃出貨八萬顆皮蛋銷日，繳出亮眼成績單。

    台灣館規模最大、家數最多縣市

    今年東京國際食品展三月十一日至十四日登場，周春米率領十五家「屏東隊」業者前往參展，加上在台灣館的十一家屏東業者，共有二十六家屏東業者參與，是東京食品展台灣館中參展規模最大、參展家數最多的縣市。

    除了東京食品展，周春米還要到九州福岡地區辦理農產品展售會，屏東的蜜棗、鳳梨將進軍福岡頂級的水果專賣店，鳳梨也會在東京Belx超市十家分店展售一個月，滿足日本消費者的味蕾。

    為屏東好物 開拓更多國際市場

    此外，屏東養殖的龍虎斑歷經台日八年經貿會議多次諮商與努力，終於成功外銷日本，首批二．八公噸龍虎斑已於二月初出口，由西日本鐵道株式會社集團採購，將登上知名的西鐵午餐列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」，及西鐵集團旗下二十八間超市、四間飯店的便當或魚片，周春米將推薦美味的龍虎斑特色料理，歡迎更多日本朋友享受來自屏東的美味。

    周春米此行從農產、漁產到加工產品，行程跨越半個日本，涵蓋國際市場及日本高端消費客群，要為屏東開拓更多通路。

    屏東業者組成「屏東隊」進軍東京食品展。（屏東縣府提供）

    屏東業者組成「屏東隊」進軍東京食品展。（屏東縣府提供）

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