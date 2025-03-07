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    首頁　>　生活

    女性限定 新北市圖植栽手作課療癒

    2025/03/07 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕慶祝三月八日婦女節、十二日的植樹節，新北市立圖書館三重區五常「植感圖書館」推出「植想遇見妳」植栽手作課程，市圖館長吳佳珊表示，女性到場借五本書即可免費參加植栽手作，三月八日至卅一日到五常分館借閱五本書，便可獲得「古典花語書籤」，借十本書可獲得多肉盆栽。

    三重植感圖書館 借5本書免費參加

    吳佳珊說，現代女性身兼多職，藉由女性限定參加的植裁手作課程，讓女性從閱讀中汲取養分、調適身心，「植想遇見妳」療癒手作植栽包括三月八日的「多肉組盆」、十五日是「植物拓染」創作植物染的手提袋、廿二日是「永生花玻璃盅」的手作課程。

    市圖指出，蘆洲集賢分館也打造「手創空間」，提供隨身活版印刷機、打字機、名片機、刀模機等器材，供民眾免費手作體驗；響應婦女節與植樹節，蘆洲集賢分館也準備文青手作風格印章，三月七日起至廿八日還有「女性影展」，播映「舞動女孩」、「閃亮女聲」、「我的嗝嗝老師」、「失業女王聯盟」，活動資訊及報名可洽市圖官網。

    另外，板橋區公所從三月至七月的部分週三晚上七點辦理生活講座，地點在區公所六樓禮堂，講座包含醫學保健、樂齡關懷、法律常識、異國文化、親子教育、兩性教育等面向，免費入場還可以抽禮券，詳情洽詢板橋區公所網站或電洽二九六八六九一一轉五○二。

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