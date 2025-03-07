樹林污水下水道工區塌陷 1工人不治

樹林區大同街發生嚴重工安意外，疑因開挖污水下水道導致道路坍塌。（民眾提供）

2025/03/07 05:30

〔記者陳奕劭、賴筱桐、董冠怡／新北報導〕樹林區大同街正在辦理污水下水道工程，昨天中午發生嚴重的工安意外，工區的一處道路突然塌陷，造成長約十公尺、寬三公尺的坑洞，在場施工的七十歲陳姓工人掉落後被石塊重壓，消防人員獲報後趕往救出，送醫後不幸死亡；市長侯友宜勒令包商暫停施工，徹查事故原因。

工程主辦單位、市府水利局表示，初步研判肇因是連日大雨、土石鬆脫才導致道路塌陷，詳細原因仍在調查中，若查出承包商未依規範施工，將追究違約責任。

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消防局指出，昨天中午十二點四十五分左右，樹林區大同街污水下水道工地的一處路面突然塌陷，陳姓工人當場掉落坑洞內，不幸被直徑約一公尺的大石塊重壓，現場工人及消防人員將他救出後送醫，仍不幸死亡。

市府勞動檢查處已勒令停工，為避免災害擴大，現場進行土石回填並架設安全圍籬；勞檢處說，事發當時正在開挖道路，施工單位未設置擋土支撐，導致突然坍塌，陳姓工人因閃躲不及而遭土石重壓，雇主疑似涉有過失，如調查屬實將函請地檢署偵辦，並依違反職業安全衛生法裁處三萬元至卅萬元罰鍰。

勞檢處表示，為保障陳男家屬的權益，將要求雇主給付職災補償費，並協助家屬辦理職災慰助，提供相關的協助。

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