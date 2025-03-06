0121震損危險建物評估 紅單519件

「0121地震」南市受損建築物通報評估，紅、黃單有2000多戶。（南市工務局提供）

2025/03/06 05:30

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕「○一二一地震」災後復建，工務局偕同建築師、土木技師公會及結構技師公會等三大公會進行危險建築物損壞評估作業，其中貼紅單五一九件占約十二％，不貼單則近五十一％。

南市工務局昨日會同建築師等三大公會及國家地震工程研究中心等單位，針對地震分析及危險建築物認定、損壞評估及後續補助等進行說明，期讓受損戶清楚了解相關作業情形，以利後續工作推動。

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地震建築物災損總共受理四二三六件通報進行緊急評估，這些通報案件已全數完成緊急評估，其中貼紅單五一九件、占約十二％；貼黃單一五六七件，不貼單的則有二一五○件，占約五○．七五％。工務局長陳世仁表示，紅、黃單有二○○○多戶，約八成為磚造、加強磚造甚至有土角厝。

另外，緊急評估後災民對於評估結果有疑慮申請複評共有四五五件，目前為止已經完成四一二件的複評，剩下四十三件後續進行中，包含玉井廿六件、南化七件、楠西一件、白河一件、新化二件、六甲一件、大內五件。

工務局長陳世仁強調，依據國土管理署頒布之「災害後危險建築物緊急評估表」及「災害後危險建築物緊急評估明細表」量化指標與現況損壞程度檢視客觀判斷，由建築師、土木技師及結構工程技師各一人，組成複評小組現場評估。

至於損壞評估，陳世仁表示，給予民眾就實際損害情形與修復方式作專業建議，評估個案修復費用，可作為爭取後續補助參考，目前總計受理一八七八件，目前已完成一七七七件，本週起將已完成的損壞評估報告書陸續寄發給申請民眾。

市府在楠西區公所成立的「震災復原聯合服務中心」，安排專責人員進駐，為當地鄉親提供最即時的協助，昨天正式啟動運作，兩小時內就受理了近卅件的諮詢與申請。

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