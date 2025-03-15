請辭傳聞瘋傳 台鐵董事長杜微現身公益活動：今天不談這個！

台鐵董事長杜微面對請辭傳聞，僅回應「今天是唐寶寶的重要記者會，不喧賓奪主！」把話題拉回公益活動，巧妙避答。（記者邱芷柔攝）

2025/03/15 15:35

〔記者吳亮儀、邱芷柔／台北報導〕台鐵董事長杜微在本週年滿65歲，台鐵內部瘋傳杜微已向行政院請辭；交通部、台鐵公司今天（15日）罕見對此傳聞都表示「不回應」。杜微下午現身台北車站，參加唐氏症基金會活動，面對請辭傳聞，他僅回應「今天是唐寶寶的重要記者會，不喧賓奪主！」把話題拉回公益活動，巧妙避答。

杜微今天換上「321創造我們的世界」T恤，出席唐氏症基金會在台北車站舉辦的世界唐氏症日活動，會前媒體追問請辭消息，杜微回應「今天是唐寶寶的重要記者會活動，不談別的，不要喧賓奪主！」巧妙避答。

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據交通部和台鐵內部人士表示，感謝杜微董事長辛苦的付出，完成階段性任務，包括台鐵董事會通過票價調漲方案、交通部也通過並送行政院核定，且去年經過多次天災事件，杜微董事長非常辛苦的付出。董事長一職接任人選未定，仍有待交通部和行政院討論並核定新人選。

據了解，杜微請辭態度相當堅決，雖然年滿65歲並非就不能擔任國營企業董長，且能延任，僅需每年報准即可，但他仍堅持請辭。台鐵公司本預計在本月21日開臨時董事會，但因傳出杜微將請辭，恐臨時變更時間。

台鐵公司董事長一職被認為是艱困挑戰，與其它國營企業或泛公股企業董事長爭取者眾的狀況不同，願意接手台鐵的人選極少。台鐵公司去年初完成公司化、今年2月通過票價調漲方案，完成階段性重大任務，但仍有台鐵安全改革、員工薪資調整等長期的工作尚未完成。

若行政院拍板杜微請辭的人事案，台鐵董事長一職可能暫時由政務次長伍勝園代理。伍勝園曾經擔任過交通部鐵道局長，目前也是負責督導鐵道相關業務。

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