北門農會理事會延期 總幹事難產

2025/03/05 05:30

〔記者楊金城、吳俊鋒、王涵平／台南報導〕北門區農會昨舉行第廿屆理事會，原以五席理事過半的候聘總幹事陳柏凱陣營，因一名侯姓理事涉嫌農會代表賄選被羈押禁見，為免出現雙方陣營四比四需要抽籤的局面，陳柏凱一方的四名理事請假不出席，技術性讓理事會流會，選舉新任理事長、聘任總幹事的戰局延長。

農會監事會隨後召開，陳柏凱陣營推出曾進祥順利當選常務監事；農會暫定十二日再召開理事會。

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第廿屆北門農會選舉，前總幹事洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘農會總幹事，受到第十九屆理事長吳永長一方的挑戰。上月十五日農會代表選舉，陳柏凱陣營險勝，廿四日理、監事選舉，在九位理事中，陳柏凱陣營掌握五席過半，監事席次也是二比一。

農業局農會輔導科長王仁志說，農會下次理事會如再流會，將呈報農業部裁處，依農會法有停職、解職處分。

楠西、歸仁、後壁區農會總幹事遴聘則是昨天正式底定，在理事選舉獲勝的當權派，都一如預期地順利連任。

楠西區農會的改選，競爭激烈，從代表到理事，雙方席次勢均力敵，現任總幹事郭富文昨天在理事同意遴聘與否，以一票之差險勝挑戰派，五連霸成功。

歸仁區農會總幹事由現任的翁淑雲順利連任。三連霸的翁淑雲表示，歸仁屬於都市型行政區，農會體質很棒，除信用部的營運外，未來也將持續強化供銷與推廣的工作，全力協助地方產業的穩健發展。

後壁區農會理監事會順利召開，現任總幹事林怡歆連任。林怡歆強調，堅持正派經營理念，與農會員工努力提升盈餘，回饋農友、服務農民，反貪腐、顧農會、挺農民是對會員朋友永遠的承諾。

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