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    赤科山道路未修 賞櫻客摔車受傷

    赤科山櫻花盛開中，民宿業者提醒遊客上山注意行車安全。（記者游太郎攝）

    赤科山櫻花盛開中，民宿業者提醒遊客上山注意行車安全。（記者游太郎攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕二二八假期有遊客騎機車上花蓮赤科山賞櫻，下山時不慎摔倒受傷，抱怨玉里鎮公所及當地旅宿業者未明確告知路況。玉里鎮公所則表示，將加強巡察竹林產業道路路況，並呼籲上山遊客注意行車安全。

    改走竹林產業道路 沿路泥濘

    遊客指出，他在網路上看到赤科山旅宿業者推薦櫻花綻放的花況照片，被山上美景吸引，和妻子騎機車雙載上山，結果發現原來的道路受損不通，改由另一條竹林產業道路前往，沿途路況很差，整條路看起來缺乏整理，滿路泥濘約八公里，下山時不幸滑倒摔車受傷，希望遊客上山時，注意路況及行車安全，也希望鎮公所將路況標示清楚，早日修復上山的道路。

    赤科山農民無奈表示，去年十月底康芮颱風迄今，縣府和鎮公所的道路維修進度緩慢，上山沒有好走的路，替代的竹林產業道路這幾天雖然已清除泥土，但主要道路沒搶通前，要山上的民宿和餐廳業者如何活下去？

    玉里鎮長：修路規劃設計、招標中

    玉里鎮長龔文俊表示，赤科山主要道路去年康芮颱受損後，縣府已陸續爭取超過一億元修復預算，目前正規劃設計及招標相關程序中；至於替代道路竹林產業道路，本來路況就較差，鎮公所將加強巡護工作，呼籲遊客上山應特別注意路況及小心駕駛。

    農民李光濱說，春天的赤科山常雲霧朦朧，粉紅、緋紅櫻花在綠色的金針毯襯托下更顯嬌豔，目前山上櫻花的花況不錯，還有機會看到藍天、綠毯及粉紅櫻花同框美景，漂亮的染井吉野櫻還會轉色，初開時粉紅、盛開時轉為白瓣，春風吹拂還有「櫻吹雪」的夢幻景致。

    花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路受損，鎮公所加強整理修復中。（記者游太郎攝）

    花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路受損，鎮公所加強整理修復中。（記者游太郎攝）

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