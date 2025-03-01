烘爐地土地公聖誕 信眾參拜求發財金

農曆二月二日為福德正神聖誕，烘爐地南山福德宮也為信眾準備祝聖限定發財金。（記者翁聿煌攝）

2025/03/01 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆二月二日為福德正神聖誕，昨天是農曆二月一日，正好是二二八連假首日，前往新北市中和區知名烘爐地南山福德宮參拜的信眾和香客絡繹不絕，廟方也為信眾準備祝聖限定發財金及紅龜粿、平安餐，市長侯友宜上午也前往參拜，感謝土地公保佑民眾身體健康、平安發大財。

侯友宜說，南山福德宮信眾遍及全國，廟方長年致力公益慈善及社會教化事業，不論是捐助兒童暨家庭扶助基金會、腎臟病防治基金會、舉辦老人共餐、地區圖書館等，這些善舉，如同土地公慈悲為懷的精神，照亮社會每一個角落。

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他說，南山福德宮已有近三百年歷史，為北台灣著名財神廟，擁有全國最高土地公神像，吸引許多民眾前來參香祈福，從南山福德宮可俯視台北盆地，為大台北地區觀看夜景的著名旅遊勝地，相信土地公會庇佑這片土地的所有人身體健康、萬事如意。

同樣歷史悠久的土城區廣福宮，也將於農曆二月初二舉辦福德正神聖誕千秋活動，有祈求「平安龜」及祈求「發財金」活動，民眾參加祈求「平安龜」或「發財金」活動，可自備敬果、敬品等參拜。

土城廣福宮 求平安龜、發財金

廣福宮表示，求「平安龜」活動，自農曆二月一日至六日每天上午八點至晚上九點，求「發財金」活動為農曆二月一日、二日共兩天，每天上午八點至晚上九點，名額兩千份額滿為止，一人限求「發財金」一份。

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