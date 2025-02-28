中壢地標 長老教會9月搬遷重建

中壢長老教會將拆除重建，路口高聳十字架建築立面是中壢重要地標。（記者李容萍攝）

2025/02/28 05:30

ㄇ字型相連建物群最老有51年歷史 立面十字架將保存運用

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢人的回憶又要少一處。傳教有一百卅八年歷史的基督長老教會新竹中會中壢教會，位於中壢區延平路與中平路口、建於一九七四至一九八六年間的「ㄇ」字型相連建物群，立面有高聳醒目的十字架，鄉親視為地標，遠遠看到它就知道家已經到了，教會跟隨都市更新潮，二○二二年申請都市危險及老舊建築物加速重建條例認定通過，預計今年九月啟動搬遷、拆除和重建，文史工作者、社區居民聞訊咸感不捨。

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申請危老重建 地方居民不捨

財團法人中壢長老教會基金會董事長吳昇明表示，這四棟教會建物分別建於一九七四、一九七六、一九七八和一九八六年，多年前就想改建新堂，不單單為了應付結構老舊、空間不敷使用和要增加新的設備，而是要透過建堂凝聚會眾在屬靈上得以成長、合一，為廣傳福音做出更多貢獻。

曾設錫安幼稚園 耶誕打卡熱點

石頭里長劉柏成說，中壢教會最為人津津樂道的是五、六○年代設有錫安幼稚園，當年南桃園少有幼教機構，因教會、幼稚園在市區，鄰近火車站，很多家長包括前桃園縣長吳伯雄家族，都把小孩送來就讀，近十年來中平商圈結合教會辦理耶誕節慶活動，高掛「中壢最高」五層樓的耶誕樹，成為民眾拍照、打卡熱點。

六旬志工王小克提到，媽媽曾是錫安幼稚園老師，當年教會前有溪流（後加蓋成馬路），教會裡有葡萄園，還養豬、種菜，如今老建築要改建，當然不捨。

規劃設立托嬰、長者日照據點

桃園藝文陣線理事長劉醇遠建議，中壢教會改建過程，若能把建築立面元素保存，延續特色，那就更好了；教會去年底舉辦「壢歷在目」展覽，將相關史料數位化以便永久保存，希望未來新教堂完工啟用後能有展示空間，讓大家緬懷教會歷史。

吳昇明表示，中壢教會佔地一一三五平方公尺，將斥資約六億元新建地上十一層、地下二層的建物，低樓層會出租營運、設立托嬰及長者日照服務據點，五至十一樓為教會空間及牧師館。至於現有建築立面上的十字架會另外保存、運用，未來新教會大樓也會規劃史料數位化等展示空間，讓更多人了解教會過往的人、事、物。

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