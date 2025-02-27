中捷藍線機電標達608億元 廉政平台啟動

中捷藍線機電標高達608億元，市府廉政平台啟動。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/27 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線的核心機電系統發包工程，預計三月十一日開標，由於機電工程採購預算金額達六○八億元，市府昨天啟動廉政平台；捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷藍線施工先機電後土木，但因國際缺工、缺料嚴重，二年前編列總經費一六一五億元可能不足，會向中央申請補助，至於缺口有多少，要等明年土建標設計時才能確定，現正評估中。

土建標預計明年動工

中捷藍線的機電標是國際標，金額達六○八億元，市府昨天召開記者會，邀請廉政署、台中地檢署、調查局、台灣透明組織協會，共同宣布中捷藍線的機關採購廉政平台正式啟動，副秘書長張大春表示，藉由平台的建立，守護重要公共建設，讓採購人員及廠商能夠不會被外力干預，讓工程順利進行，如期如質完工。

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捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷藍線機電系統已一月公告招標，目前作業順利進行，一旦順利招標，機電系統就可在六月動工，會先機電後土建標，明年就可進行土建標開工，每一年都有新進度、新進展。

由於目前國際原物料上揚，缺工缺料嚴重，蘇瑞文坦承此情況愈來愈嚴重，目前預算規劃是一千六百多億元，但這是兩年前預算，會提早啟動向中央提出修正計畫，向中央申請補助解決預算不足問題。

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