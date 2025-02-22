南投草坪頭櫻花季 花況仍有8成

南投信義鄉草坪頭櫻花季，今年各類櫻花接力綻放，將如期舉辦至3月2日。（信義鄉公所提供）

2025/02/22 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉草坪頭茶園櫻花季活動，去年因櫻花早開，花季提前結束，今年則因春節各類櫻花接力綻放，至今「櫻」姿仍佳，花季將如期舉辦至三月二日，信義鄉公所表示，此次賞櫻透過接駁入園，避免交通打結，大量遊客除讓在地茶農販售農產賺春節「櫻花紅包」，人潮外溢也嘉惠沿路賣店與東埔溫泉區，未來將以此模式續推賞櫻，促進觀光發展。

花季如期舉辦至3月2日

信義鄉公所指出，草坪頭櫻花今年初因天氣寒冷，春節氣溫回暖讓各類櫻花如期綻放，目前花況仍有七、八成，花季期間假日可達六、七千人，平日也有三、四千人，公所透過在園區外闢建臨時停車場，讓遊覽車遊客可搭免費接駁車入園，有效解決聯外道路塞車問題。

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公所表示，遊客入園則酌收五十元清潔費，入園後能享受新鮮空氣，欣賞美麗櫻花、翠綠山巒，以及高山雲海，並可在當地購買高山蔬菜、茶葉，享用在地風味餐，茶園農家收益直接獲得挹注，在春節過後賺點「櫻花紅包」。

茶農販售農產 收入增加

公所也說，櫻花季除了茶園業者收入增加，聯外道路的沿路賣店，以及附近的東埔溫泉區住宿、泡湯業者，也因賞花人潮受惠，並帶動鄉內觀光發展，未來會持續優化停車場與接駁措施，並加強社區合作，以維護賞花環境。

帶動觀光 東埔溫泉區也受惠

茶園業者則表示，園內種植四千多棵櫻花樹不僅有利水土保持，每年櫻花季還能吸引大批遊客，除有賴公部門大力協助交管與接駁車，社區居民也要顧好櫻花生長，才能讓草坪頭櫻花季可永續經營。

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