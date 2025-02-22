南迴科普列車啟航 800學童科學之旅

列車從屏東開抵台東金崙火車站，台東縣長饒慶鈴（右）及屏東縣長周春米同框。（記者黃明堂攝）

2025/02/22 05:30

〔記者陳彥廷、黃明堂／綜合報導〕國家科學及技術委員會（簡稱國科會）舉辦的「科普科學列車」，昨天以「國境之南─迎曦科學列車」之名首次行駛南迴線，屏東縣長周春米除參與科學闖關活動外，並隨著科普列車前往台東，與台東縣長饒慶鈴主持啟航交接儀式，兩縣近八百位師生共襄盛舉，兩人鼓勵偏鄉孩子勇於探索，點燃對科學的熱情。

國科會吳誠文指出，國科會致力推動台灣成為「人工智慧之島」，AI相關科研人才的培育是重要一環，科普教育能激發新世代探索科學的興趣，偏鄉科普推廣更能有效縮短城鄉差距，讓全民共享優質科普資源，科普列車邁入第十年，吸引一千兩百人次參與。

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屏東縣長周春米表示，次此科普列車主題有「在地文化科普」、「生活中的科普」、「AI世界的基礎科學」、「環境永續科普」等，包括從日常生活到在地永續環境保育的有趣活動內容，邀請周邊學校、社區單位及鄰近居民一起來體驗第一次在南迴線起點站枋寮車站所辦理的創意科普活動盛宴。

列車停靠三站 為學童演示科學

國科會指出，科普列車行駛南迴線沿途停靠枋寮、金崙及台東共三站，體驗軌道上的科學實驗室魅力，並辦理結合在地文化特色的科學市集，為參與活動的學童演示科學，藉此從小培育新世代科學人才，吸引更多年輕族群投入偏鄉科普推廣工作。

屏東縣政府教育處表示，縣府已成立屏東縣科學教育中心及明正、潮州、南州與車城等四所自造教育及科技中心，提供學生科學體驗空間，作為縣內科普教育基地，透過主題展示、科學探索、動手做與到校服務，推廣科普課程教學。

40體驗攤位 讓科學與生活更加契合

台東縣府教育處說，此次南迴科普列車活動在金崙及台東站設有超過四十個體驗攤位，由寶桑國中、新生國中及台東大學的師生們共同準備規劃，主題包括卑南族農耕智慧與生態科學、海洋科學與阿美族文化等，從日常生活到環境保育等活動內容，讓科學與生活更加契合。

周春米表示，感謝台積電慈善基金會挹注相關資源，紮根屏東縣科普教育，縣府將結合更多在地的海洋、天文等資源，讓科學教育普及化，點燃孩子們學習科學的火苗。

國科會南迴科學科普列車，首度開進南迴鐵路。（記者陳彥廷攝）

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