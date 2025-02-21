世界青少年發明展 花蓮奪8金

光復國中學生設計蒸安心—電鍋器皿提取器，讓媽媽小姐蒸飯菜可以直接使用沒有提把的碗公，不用擔心拿不起來。（光復國中提供）

2025/02/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○二五IEYI世界青少年發明展暨台灣選拔賽成績出爐，花蓮縣總共奪得八金十四銀十二銅牌，東華大學附小、玉里國小及私立海星國小各斬獲二面金牌，中正國小、光復國中各得一金，都將獲推薦代表台灣參加國際比賽。

4國小1國中將參加國際賽

花蓮縣獲八金十四銀十二銅佳績，其中國立東華附小陳宥誠、張彧睿，以「開心放牧綠能雞舍」在綠能科技組奪金。學生們說，天氣太熱、太冷都會造成蛋雞產蛋量下降，養雞場的廢棄物又會造成汙染，以太陽能追日系統發電，結合自動啟閉電風扇、螢幕監控、輸送帶、物聯網，讓蛋雞覺得舒適、產蛋率就會提高，實現高效環保的綠能農業。

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光復國中學生陳宣里、黃劉靜、陳桑予研發「蒸安心—電鍋器皿提取器」，設計蒸盤附掛勾，可以將瓷碗公、砂鍋等沒有特殊邊緣設計的容器放進去，提取出來也不怕燙到，獲便利生活類金牌。

中正國小學生陳秉蔚、李宇翔、譚羽喬「翻身護理智能監控系統」，透過Mediapipe全身辨識技術，自動偵測臥床病患翻身動作，將數據通知護理人員與家屬，確保病人獲得適當照護。

其他金牌作品包括玉里國小「傳話大聲公」獲社會照顧類金牌、玉里國小「應為臺灣黑熊—情境式互動學習系統」為教育學習類金牌、海星國小「太陽能水上沉浮式種植床」獲農糧技術類金牌、海星國小「桌球拍造型撿球機」獲得運動休閒類金牌、東華附小「扯鈴智導」為教育學習類金牌。

花蓮縣參加世界青少年發明展獲得8金14銀12銅，圖為中正國小參賽團隊獲得1金2銀。（中正國小提供）

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