週五東半部雲多零星雨 中部空品「紅色警戒」

週五（4日）僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。（記者方賓照攝）

2025/04/03 21:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（4日）白天氣溫持續回升，各地大約25到29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸仍要留意穿著；僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區也有零星短暫陣雨。

中央氣象署預報，週五水氣仍少，各地大多為多雲到晴；不過東北風偏強，桃園、新竹、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼有平均風6級或陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。

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溫度方面，週五中部以北高溫大約25到27度，南部26到29度，感受上舒適到溫暖，到於東半部雲量較多，高溫大約22到25度，不過今晚明晨受到輻射冷卻影響，北部、宜蘭低溫大約14到16度，其他地區低溫17到20度，感受上還是比較涼一些。

天氣風險公司指出，明天天氣趨於穩定，但西部空氣品質可能較差。西部晨間可能出現霧靄，影響能見度，建議行車時提高警覺。週末受微弱東北季風影響，氣溫降幅變化不大，但華南雲系可能逐步接近，預測各地雲量增多，陸續有短暫陣雨。雨勢不強，但戶外活動仍建議攜帶雨具備用。有短暫降雨的天氣型態將可能延續到下週三。

紫外線指數部分，新北市、台北市、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其他縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週五環境風場轉為偏東風，偏東風仍可能挾帶殘留於海上之境外污染物移入影響台灣及離島，西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

週五（4日）各地高溫大約25到29度，低溫約17到20度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，新北市、台北市、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其他縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，中部空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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