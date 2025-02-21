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    台中海生館裝修延宕 5月底開幕有變數

    台中海生館館前道路2月14日已通車。（記者張軒哲攝）

    台中海生館館前道路2月14日已通車。（記者張軒哲攝）

    2025/02/21 05:30

    館前道路通車 蔡其昌籲市府加把勁 觀旅局︰拚6月營運

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕日期一再延宕，飽受外界質疑，原本預計今年五月底開幕營運，但據了解，恐難如期開幕，無法搶攻今年暑假親子觀光商機，台中市政府觀旅局昨日低調表示，目前OT（民間機構營運，期滿歸還政府）廠商全力趕辦中，以今年第二季六月底前營運為目標。

    720公尺聯外道 14日啟用

    台中市府去年五月將海生館點交給廠商進行內部裝修施工，依照合約要在一年後開幕，為解決台中港海生館有館無路窘境，還開闢長約七二○公尺館前聯外道路，本月十四日舉行完工通車典禮時，立委蔡其昌致詞說，可惜海生館建築物已完工好幾年，但至今市府仍無法開館，如今道路已完工，海生館部分希望市府再加把勁，盡快完工開館。

    外界認為，蔡其昌致詞時對開館日期講得保守，外界預估恐難在五月廿四日前開幕。

    OT廠商僱工困難 延後機率高

    緊鄰梧棲漁港的海生館斥資八．二億元打造，主建築於二○一九年三月完工，是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝轉為白海豚館，接著由前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，但因基本營運設施興建工程流標六次，至現任市長盧秀燕第二任期，還無法正式營運。

    台中市府觀旅局表示，海生館於去年五月廿四日依契約規定點交OT廠商進行裝修工程，目前OT廠商全力趕辦中，依照合約預計於今年五月廿五日前開幕，但因廠商僱工困難，延後開幕機率很高，以今年第二季六月營運為目標。

    議員促市府緊盯 避免跳票

    市議員楊典忠說，去年在議會質詢時，觀旅局長說預定今年第一季試營運，但是以台中市政府目前工程與現場驗收情況，恐怕很難達成，甚至連暑假親子商機都可能錯失，市府應依約嚴格要求廠商於交接滿一年內開幕營運，千萬別再讓開幕承諾跳票，否則市長及觀旅局長要向議會提出檢討報告。

    台中海生館內部裝修，OT廠商仍在加緊施工，5月底恐難如期開幕。（記者張軒哲攝）

    台中海生館內部裝修，OT廠商仍在加緊施工，5月底恐難如期開幕。（記者張軒哲攝）

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