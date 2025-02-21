屏縣首次 南州兩鄉代罷免案4月19日投票

2025/02/21 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕南州鄉民代表主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄，去年十二月先後被鄉民提案罷免，屏東縣選委會十八日宣告兩個罷免案均成立，將合併於四月十九日投票；這也將會是屏東縣首次鄉民代表的罷免投票。

張姓男子去年十二月十六日領銜提案罷免鄉代主席葉俊緯，主要理由為刪減鄉公所相關預算，該案最終八百一十六人連署，符合規定人數七百五十一人，罷免案成立。

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另葉姓男子去年十二月十八日領銜提案，罷免鄉代湯智雄，理由為未參加今年總預算小組審查會議等，該案最終五百四十九人連署，符合規定人數五百人，罷免案成立。

屏東縣選委會指出，依規定，在罷免案宣告成立後二十天至六十天內投票，兩罷免案合併訂於四月十九日投票。兩人同屬南州鄉民代表會第一選區，該選區選舉人數四千三百七十九人，罷免案連署人數應達四百三十八人，而罷免案確定投票人數將以三月三十日投票人造冊為主。

同意票須高於1095票且多於不同意票

據了解，若以本屆選舉人數四分之一以上計算，同意票要達一千零九十五票以上，且同意票大於不同意票，罷免案才會通過。

罷免案緣於去年鄉代會審核鄉公所今年預算引起，葉俊緯表示，代表會審預算是合議制，並獲多數代表通過決議，公所可提覆議程序，鄉代會有為預算把關的責任；湯智雄則強調，他為鄉親福祉作事，卻被惡意發動罷免，根本是阻止民眾福利。

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