水上中興路平交道旁 擬新闢道路分流

嘉義縣水上鄉中興路、水上村平交道之間，鐵路旁將開闢4公尺寬道路分流車輛。 （記者林宜樟攝）

2025/02/21 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉中興路平交道長年有車輛阻塞問題，地方盼能改善，立委蔡易餘昨邀相關單位到中興路平交道南側的水上村平交道會勘，初步擬定將水上村平交道拓寬為八公尺，並在兩處平交道之間開闢長三六○公尺、寬四公尺的南向單向道路，進行車輛分流，將由縣府建設處於一個月內將詳案提送交通部公路局審議，完成前置作業。

蔡易餘、交通部公路局、鐵道局、台鐵公司、內政部國土管理署、縣府建設處及水上鄉公所等單位昨會勘討論；蔡易餘說，鐵道局目前重啟水上段鐵路高架化評估，但結果尚未出爐，短期內無法解決中興路平交道交通瓶頸問題。

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水上鄉長林緗亭表示，水上粗溪平交道預計於水上車輛調度場基地啟用後永久封閉，未來將有更多車輛行經中興路平交道，阻塞情形會更嚴重；鄰近水上村平交道的市政街未來將有公托家園、水上國小通學步道及通往水上鄉農會的人行步道，地方需拓寬水上村平交道，開放汽車通行，確保周邊交通順暢。

經討論，初步擬定在中興路平交道鐵道西側至水上村平交道之間新闢道路分流，提供足夠駐車空間，供車輛在平交道口等候火車通行時停靠，也分散中興路進入水上市區的車流，減緩車輛阻塞在台一線上；水上村平交道拓寬將配合分流道路工程，讓汽車可通行。

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