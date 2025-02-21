竹縣罷免徐欣瑩、林思銘 民團設點衝刺

「除舊汰欣」團隊在新竹縣新豐鄉設立罷免辦事處，積極宣傳及常態性收件，為第二階段備戰。 （「除舊汰欣」團隊提供）

2025/02/21 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕公民團體發起罷免新竹縣立委第一選區徐欣瑩、第二選區林思銘，二月十日已送件，中選會最快三月初將通知第一階段審查結果；「除舊汰欣」團隊在新豐鄉設立罷免辦事處，力拚二階段募集四．五萬份連署書，「撕銘行動」也持續擴增店家據點積極備戰。

除舊汰欣 新豐設辦事處

「除舊汰欣」團隊發言人、前新竹縣議員余筱菁表示，「除舊汰欣」罷免辦事處位於新豐鄉松林街三號，第一階段十二天即有三一三四份提議連署書，顯示一選區的能量非常充足，第二階段預計在兩個月內募集四．五萬份連署書，並以五萬份、一選區四分之一人口為目標，「希望能夠給與從來沒有站在人民身邊的徐欣瑩立委迎頭痛擊！」

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撕銘行動 尋覓專屬空間

「撕銘行動」團隊表示，專屬的連署空間尚在尋覓中，目前仍以竹北的友善店家、政黨黨部作為主要據點，也正在積極尋找願意協助的店家據點。罷免提議書送件後，中選會預計會有廿五日的審查期，最快三月初會通知第一階段審查結果，因此自三月起，全台都將進入約兩個月的二階衝刺期。

徐欣瑩表示，在地方上少數人發起的「罷免」，充斥著荒謬的謊言，刻意造成社會動亂，只是妄想選敗翻桌的政治紅利，完全無視國計民生的需要，希望大家深入了解事實真相，不要被誤導。林思銘則不予回應。

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