高雄福德宮擲筊 12聖筊抱走黃金龜

黃柏憲連擲十五聖杯，創下廟方最高紀錄，抱走最大獎黃金龜，開心要當傳家寶，主委簡仁爘（左）稱讚他很有福氣！（記者陳文嬋攝）

2025/02/17 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市元宵乞龜最後壓軸，過埤福德宮昨天「博杯」拚黃金龜總決賽，黃柏憲連擲十五聖筊破紀錄，抱走最大獎黃金龜，開心要當傳家寶，主委簡仁爘稱讚他「很有福氣」。

鳳山區過埤福德宮元宵乞龜比賽最大獎為八錢重黃金龜，二獎是二錢重金元寶，還能參加摸彩，廟方準備五十多個獎項，最大獎是電視機。

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民眾博得一個聖筊就能進入決賽，以次數最多者獲勝，總計近六千人參加博杯，共四千多人進入決賽，昨天總決賽PK一整天，圍觀民眾幫忙加油，場面熱鬧滾滾。廟方常務委員女兒邱文雅昨決賽擲出立筊，為廟方首次出現立筊，令人嘖嘖稱奇。

三十一歲信徒黃柏憲是運輸業維修人員，去年元宵乞龜大賽雖未獲獎，不過參加摸彩仍獲得吸塵器，今年二度挑戰乞龜大賽，手氣好連擲十五聖筊，打破廟方歷年紀錄，抱走最大獎黃金龜。

黃柏憲說，家住過埤福德宮附近，每個月會來拜土地公，祈求工作順利、出入平安。昨天擲筊時，他誠心看著土地公，跪求土地公保佑他，拜託讓他贏得黃金龜，果然連擲十五聖筊，奪下最大獎，感到很驚喜，開心留作紀念，當成傳家寶。

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