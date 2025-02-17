基隆七堵國小旁溝面破損 議員憂學童踩空

基隆崇信街21巷口排水溝面破損、鋼筋裸露。（市議員曾怡芳提供）

2025/02/17 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市七堵國小周邊人潮眾多，十五日崇信街廿一巷口發現排水溝面的混凝土破了一個大洞、鋼筋裸露，市議員曾怡芳憂心學童及民眾踩空受傷，要求市府通盤檢討、改善。基隆市政府工務處回應，已由廠商設置交通警示，近日展開修復。

市府︰先設警示 近日修繕

曾怡芳與基隆市議長童子瑋秘書楊文河十五日中午行經七堵國小附近，發現排水溝面破洞，且鋼筋裸露，立即上前查看。

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曾怡芳表示，國小周圍是重要通學廊道，也是居民買菜、通勤必經，破損處雖不算大，但裸露的鋼筋對行人非常危險。

居民說，崇信街的水溝溝面經常破損，市府因經費有限，往往「破哪補哪」，導致整條道路出現高低落差，已有不少人跌倒受傷。

曾怡芳說，基隆市長謝國樑上任後推動行人友善政策，不該僅限於市區騎樓整平或交通執法，遍布全市的老舊水溝與道路交界處，都是潛在的「不定時炸彈」，應列入改善計畫通盤檢討。她強調，唯有從根本解決基礎設施問題，才能落實行人友善精神。

工務處回應，已由廠商設置交通警示，近日將展開修復工程。關於破損處承重力不足問題，市府將調查是否為先前管線單位施工不確實所致，後續將針對問題改善。

基隆市崇信街廿一巷口排水溝面破了一個大洞、鋼筋裸露，市議員曾怡芳要求市府通盤檢討、改善。（基隆市議員曾怡芳提供）

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