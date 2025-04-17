超美！日本福井縣首位女警長照片曝光 掀上千萬人次搶看

47歲女警官被調至福井縣擔任警察本部長（警察局長），其美貌意外引發日網熱議。（圖翻攝自X平台）

2025/04/17 17:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕超美！日本警界最近一則升遷人事意外引發日網熱議，一位47歲女警官，被調至福井縣擔任警察本部長（警察局長），成為當地首位女性擔任警察本部最高長官。然而掀起關注的並非首位女性本部長，而是她的美貌令人驚艷，日本網友直呼「美得像明星」！

本月14日，福井縣警察本部宣布一項人事任命令，47歲的增田美希子將擔任本部長。日本《富士電視台》（FNN）指出，出身東京的增田美希子，原本為日本警察廳警備局警備二課課長，本週一調任至福井縣，並升遷為當地警察本部長。

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增田美希子資歷豐富，2000年畢業於日本公認最高學府東京大學，之後選擇從事警職，曾任東京警視廳長官室調查員、警察廳保全局外交情報部國際恐怖對策課次長、內閣官房內閣情報調查員、警察廳警備局外事情報部理事官等職。

富士電視台報導這則人事令並公開增田美希子的肖像照，在社群引發熱烈討論，X平台上更有超過1800萬人次瀏覽，「好美！」、「你跟我說這47歲？」、「臉蛋好漂亮」、「美到像明星」、「哇！快50歲的美女，好想知道她是如何保養的」。

還有不少日網友認為，增田美希子頗有日本資深女演員真矢美季的神韻，且真矢美季曾在1997年日本紅極一時的電視劇《大搜查線》（踊る大搜査線）飾演警視廳搜查官，認為2人有許多共通處，直呼「難怪有種熟悉的感覺」、「確實有點像」、「腦海裡冒出大搜查線的主題曲了」。

增田美希子擔任福井縣警察本部長（警察局長）。（圖翻攝自X平台）

有日本網友翻出女演員真矢美季在日劇《大搜查線》的劇照，認為增田美希子頗有前者的神韻。（圖翻攝自X平台）

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